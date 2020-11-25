Türkiye'nin gözü kulağı son dakika altın fiyatlarında. Piyasalardaki gelişmeleri gün be gün takip eden vatandaşlar, bugün altın fiyatlarında yükseliş ya da düşüş olup olmadığını merak ediyor. İşte 25 Kasım Çarşamba itibariyle son dakika altın fiyatları...