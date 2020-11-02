Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Soruları 2 Kasım Pazartesi günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 509,24 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.316,50 liradan işlem görüyor. İşte, 2 Kasım 2020 canlı altın fiyatları...