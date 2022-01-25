Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,4'lük yükselişle 1.842 dolardan kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Küresel çapta risk algısının artmasının altın fiyatlarını destekleyen bir faktör olsa da ons altının son bir haftadır 1.830-1.850 dolar bandındaki hareketine devam ettiğini belirten analistler, kırılma yönünün fiyatların bundan sonraki seyrinde önemli olacağını ifade etti.

Analistler, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam edeceğini vurgulayarak, bugün Uluslararası Para Fonu'nun Küresel Ekonomik Görünüm Raporu, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

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