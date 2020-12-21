Ceylan, sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

Hepinizden dua bekliyorum, biraz sonra yanına gireceğim. İçimiz kan ağlasa da, hastamız da olsa hepimiz sabah işimize gidiyoruz. Hepimiz için geçerli ama yürek yangın yeri, fırtınalar kopuyor içimizde. İnşallah Rabbim onu önce ablama, sonra da bize bağışlayacak. Allah bütün hastalara, şifa versin. Her şeyin başı sağlık...