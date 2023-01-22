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Ceylan Ertem: Memlekette çok az iyi erkek şarkıcı var

Ceylan Ertem, Gökhan Türkmen'in Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde sahneye çıktı. Ertem, "Gökhan Türkmen, en iyi erkek şarkıcılardan. Çok az iyi erkek şarkıcı var memlekette. Polemik gibi olacak ama... Çok çok beğendiğim, hayranı olduğum insanlar. Anlata anlata bitiremem" dedi

Giriş: 22.01.2023 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
Ceylan Ertem: Memlekette çok az iyi erkek şarkıcı var
"Çok az iyi erkek şarkıcı var"
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HABERTURK.COM

Gökhan Türkmen, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Sahne öncesinde soruları yanıtlayan Türkmen, "Keyifli bir gece geçireceğiz. Repertuvar değiştirdik birazcık, sahne dekoru da değişti. Yeni şarkılar da geliyor onlar da ekleme yapılacak. Ufaktan eski şarkılardan biraz eliyoruz. Ama kıyamıyoruz da. Temmuz ayına kadar çıkarılacak şarkılar hazır diyebilirim. İbrahim Erkal'ın albümünde 'Sevme' şarkısını seslendirdim. Onun çıkması için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Gökhan Türkmen soruları yanıtladığı esnada kendisine sürpriz yapan Ceylan Ertem de, "Gökhan Türkmen, en iyi erkek şarkıcılardan. Çok az iyi erkek şarkıcı var memlekette. Polemik gibi olacak ama... Çok çok beğendiğim, hayranı olduğum insanlar. Anlata anlata bitiremem. İnsanlığa çok önem veriyorum. Yanımda hep oluşu ve bütün işini gücünü bırakması ve yanımızda olması muhteşem. Bir dönemde de komşuyduk. Çok güzel anılarımız var birlikte. Müzik yoluyla daha da güzel iletişiyoruz" diye konuşarak Gökhan Türkmen'e övgüler yağdırdı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Gökhan Türkmen'i izlemeye gelenler arasında Mustafa Mert Koç ve annesi de vardı. Koç, "Annem benim canım onunla birlikte dinlemeye geldim. Bütün şarkılarını çok seviyoruz. Ben bir çok şarkısını ezbere biliyorum. Gökhan ağabey de bir şarkı sözü verdi bana. Belki birlikte şarkı yaparız" diyerek kahkaha attı. Geçtiğimiz haftalarda yer aldığı bir dizi setinde yaşanan kavga olayı ile ilgili de konuşan oyuncu, "Taro'yu çok seviyorum. Kaza oldu. Olacağı varmış" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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