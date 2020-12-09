"Oscar'ı yakında sahiplendireceğiz"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sosyetik güzel Ceylan Çapa, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi.

Çapa, modacı yakın arkadaşı Vanessa Sason ve köpeği Charlie ile Boğaz havası alarak yürüyüş yaptı. Yanlarına yaklaşan sokak köpeğine ilgi gösteren ikili, birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ceylan Çapa, "Oscar'ın fotoğraflarını çekiyoruz. Yakında onu sahiplendireceğiz. Şu an geçici olarak buralarda oturan bir arkadaşım göz kulak oluyor" dedi.