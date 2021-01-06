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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, önceki gün sevgilisi Sena Şahin ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bir kafeden kahve alan ikili, ardından yürüyüşlerine devam etti. Maske kullanmak yerine ağzını ve burnunu bir banda ile kapatan Mengiroğlu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Oyuncu, "Evde oturmaktan sıkıldık. Biraz hava almak için sokağa çıktık. Gerçekten sokaklar çok kalabalık" şeklinde konuştu.