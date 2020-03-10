"BEN VE HALLERİM"

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde saçlarını kestirerek yeni imajına şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben ve hallerim... Ve saçımı kestirdim. Koşturmanın içinde uzun saça bakmak zor geldi. Ben sevdim kendimi yeni halimde. Ve evet nefessiz çalıştığım doğrudur.

Biliyorum takip ederken siz yoruluyorsunuz ve beni her gürdüğünüz yerde “bu enerji nerden?” diyorsunuz... Ama beni ağustos böceği gibi düşünün...