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Ceyda Düvenci: Masrafları kızım karşılıyor! - Magazin haberleri

Ceyda Düvenci: Masrafları kızım karşılıyor!

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, kızı Melisa'nın tedavisi için ABD'nin Orlando şehrine gitti. Düvenci, "Kızım reklam filminde bizimle oynamayı kabul etti ve kazandığı ile düştük yollara" dedi

07.09.2021 - 14:54 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Ceyda Düvenci'nin 2008–2013 yılları arasında evlilik yaşadığı iş insanı Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden Serebral Palsi hastası olmuştu.

  • "MASRAFLARI KIZIM KARŞILIYOR"

    Kızı için 2011'den bu yana mücadele eden Düvenci, Melisa'nın tedavisi için ABD'ye gitti. 5 günlük süreç öncesi anlarını takipçileriyle paylaşan Düvenci, "Orlando’ya geldik. Deliler gibi geziyoruz... Anne-kız baş başa ikimize de iyi geldi. Evimizin erkekleri evde kaldı. Melisa'mın kelimeleriyle söylemem gerekirse 'Hayallerimiz gerçek olacaksa her şeye değer'. Bu terapi sürecimizin masraflarını kızım karşılıyor. Kızım reklam filminde bizimle oynamayı kabul etti ve kazandığı ile düştük yollara." ifadelerini kullandı.

  • 2015’te oyuncu Bülent Şakrak ile evlenip oğlu Ali’yi kucağına alan Ceyda Düvenci kızının hastalığıyla ilgili şunları söylemişti:

    'YARINIMIZ İÇİN BİRİKTİRDİĞİMİZ PARAYI HARCIYORUZ'

    Serebral Palsi'de, fizyolojik tedavi yaptığınız sürece çocuğu ileri götürebilirsiniz. Bir anne-baba olarak sürekli para kazanıp daha iyisini yapmak istiyorsunuz bu süreçte. Yarınımız için biriktirdiğimiz parayı oraya harcamak durumunda kalabiliyoruz ve oraya da gidiyor.

  • Kelimelerin yeterli olduğu bir hastalık değil bu. Herkesin yükü kendine, biz bizi biliyoruz sadece. 'Damdan düşenin halini damdan düşen anlar' derler ya? Ama emin olun herkes bir gün damdan düşüyor hayatın içinde.

    Sadece düşüş şekilleri ve katsayısı biraz farklı. Biz biraz 10’uncu kattan düşmüş gibi olduk belki ama 5'inci kattan düşen de var. Allah bize sağlık versin, enerji versin.

  • 'HİÇ KUM TORBASINA YUMRUK ATTINIZ MI?'

    Benim de sabrımın tükendiği anlar oluyor elbet ama garip bir aşk var orada ve herkesin anlayabileceği bir şey değil bu. Mesela ben ağlamak istediğimde deli gibi ağlıyorum ve hiç tutmuyorum kendimi. Serebral Palsi ya da özel ihtiyaç sahibi hastaya sahip ailelerde de bunu görüyorum. Kum torbasına hiç yumruk attınız mı bilmiyorum ama iyi geliyor.

    SEREBRAL PALSİ HAKKINDA

    Serebral Palsi, yani beyin felci insan vücudundaki kasların hareketlerini, tonusunu veya vücudun duruşunu etkileyen bir grup fiziksel engel durumuna verilen isimdir. Serebral Palsi çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır.

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