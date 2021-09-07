'HİÇ KUM TORBASINA YUMRUK ATTINIZ MI?'



Benim de sabrımın tükendiği anlar oluyor elbet ama garip bir aşk var orada ve herkesin anlayabileceği bir şey değil bu. Mesela ben ağlamak istediğimde deli gibi ağlıyorum ve hiç tutmuyorum kendimi. Serebral Palsi ya da özel ihtiyaç sahibi hastaya sahip ailelerde de bunu görüyorum. Kum torbasına hiç yumruk attınız mı bilmiyorum ama iyi geliyor.

SEREBRAL PALSİ HAKKINDA



Serebral Palsi, yani beyin felci insan vücudundaki kasların hareketlerini, tonusunu veya vücudun duruşunu etkileyen bir grup fiziksel engel durumuna verilen isimdir. Serebral Palsi çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır.