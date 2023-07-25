Ceyda Düvenci'den 'Her şey yolunda' mesajı
Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci, "İyileştiğin anları unutma…" sözlerinin ardından, "Günlerdir bunun için nefes alıyorum" demişti. Oyuncu, bu kez, "Sorun yok, her şey yolunda" anlamına gelen "Hakuna Matata" dövmesini sergiledi
- 1
2015'te nikâh masasına oturan ve Okan Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 10 Temmuz'da 8 yıllık evliliklerini İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.
- 2
"GÜNLERDİR BUNUN İÇİN NEFES ALIYORUM"
Geçtiğimiz günlerde, "Her şey için hepinize şifa dilerim. Yazdığı kelimeler insanın niyetini ve kendisini anlatır bana hep. Şifa; sadece yaşanmışlıklar için değil, hayatında içinde yaşanan her şey için dileğim. Çünkü günün sonunda şükür ettiğimiz en önemli şey şifa, sağlık. Ben bu yılın başından beri hepimizin yaşadığı her şey için şifalanma diledim kendime ve bize. Ve günlerdir bunun için nefes alıyorum. Sizlere de bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Kelimelerimiz dökülürken iki kere değil dokuz kere düşünün dilerim. İyi şeyle dileyin, yazın, düşünün. Buna ihtiyaç var" ifadelerini kullanan Düvenci, bu kez yeni dövmesini sergiledi.
- 3
"HER ŞEY YOLUNDA" MESAJI
Oyuncu, "Sorun yok, her şey yolunda" anlamına gelen "Hakuna Matata" dövmesini paylaştı.
-
- 4
"KARARI BEN VERMEDİM"
Ceyda Düvenci, bir takipçisinin, "Niye boşanıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Boşanma kararını ben vermedim" yanıtını vermişti.
Fotoğraflar: Instagram