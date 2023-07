Ceyda Düvenci: Bunun için nefes alıyorum

"BUNUN İÇİN NEFES ALIYORUM"

Ceyda Düvenci, 3.2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bir fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu, "Her şey için hepinize şifa dilerim. Yazdığı kelimeler insanın niyetini ve kendisini anlatır bana hep. Şifa; sadece yaşanmışlıklar için değil, hayatında içinde yaşanan her şey için dileğim. Çünkü günün sonunda şükür ettiğimiz en önemli şey şifa, sağlık. Ben bu yılın başından beri hepimizin yaşadığı her şey için şifalanma diledim kendime ve bize. Ve günlerdir bunun için nefes alıyorum. Sizlere de bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Kelimelerimiz dökülürken iki kere değil dokuz kere düşünün dilerim. İyi şeyle dileyin, yazın, düşünün. Buna ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.