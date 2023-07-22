Ceyda Düvenci: Bunun için nefes alıyorum
Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci, "İyileştiğin anları unutma…" sözlerinin ardından, "Günlerdir bunun için nefes alıyorum" dedi
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2015'te nikâh masasına oturan ve Okan Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın bu yıl ortaya çıkan evliliklerindeki sorunları çözemedi.
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BOŞANDILAR
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 10 Temmuz'da ise 8 yıllık evliliklerini İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırdı. Oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verildi.
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"BUNUN İÇİN NEFES ALIYORUM"
Ceyda Düvenci, 3.2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bir fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu, "Her şey için hepinize şifa dilerim. Yazdığı kelimeler insanın niyetini ve kendisini anlatır bana hep. Şifa; sadece yaşanmışlıklar için değil, hayatında içinde yaşanan her şey için dileğim. Çünkü günün sonunda şükür ettiğimiz en önemli şey şifa, sağlık. Ben bu yılın başından beri hepimizin yaşadığı her şey için şifalanma diledim kendime ve bize. Ve günlerdir bunun için nefes alıyorum. Sizlere de bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Kelimelerimiz dökülürken iki kere değil dokuz kere düşünün dilerim. İyi şeyle dileyin, yazın, düşünün. Buna ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
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"İYİLEŞTİĞİN ANLARI UNUTMA"
Ayrıca ayrılığın ardından geçtiğimiz haftalarda tatile çıkan Düvenci, objektif karşısına geçmişti. Teknede bikinisi ve makyajsız haliyle poz veren Ceyda Düvenci, manidar bir göndermede bulunmuştu. Ünlü oyuncu, "İyileştiğin anları unutma…" ifadelerini kullanmıştı.
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"KARARI BEN VERMEDİM"
Ceyda Düvenci, bir takipçisinin, "Niye boşanıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Boşanma kararını ben vermedim" yanıtını vermişti.
Fotoğraflar: Instagram