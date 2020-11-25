B.T.: Kolay bir süreç değildi. Buraya taşınmadan önce buraya geleceğimden haberim yoktu. Bir anda ortaya çıktı. Tabii ki zorlukları var. Bu bir masal ya da hikaye değil. Allah yardım etti. Doğru insanlarla tanıştım, doğru işler yaptım. Çok büyük bir risk aldım. 24 saat çalıştım ve doğru zamanda doğru yere geldim diyelim. O gün burası için doğru yer ve zamandı. Burada yaşamaktan mutluyum. Yarın ne olacağı belli olmaz. Çocuk olduğunda Türkiye'de daha fazla zaman geçireceğiz. Benim ve Ceyda için aile kavramı çok önemli. Çocuğun anneanne, babaanne ve dedeleriyle zaman geçirmesi, bizim büyüdüğümüz kültürle büyümesi benim için önemli. Kesinlikle burada yaşıyorum diye önce İngilizce öğrensin gibi bir durum olmayacak. Evde Türkçe konuşulacak. Yazları Ceyda Türkiye'de geçirecek, çocuk Türk kültürünü alsın diye. Yarın ne olur bilmiyoruz. İşim ne gerektiriyorsa onu yapar ve orada yaşarız.