Cevdet Yılmaz'dan şehit Uzman Çavuş Özen için taziye mesajı

Cevdet Yılmaz'dan şehit Uzman Çavuş Özen için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Önder Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

REKLAM advertisement1

Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Önder Özen'e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷 — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) May 4, 2025

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Pençe Operasyonu bölgesinde şehit düşen Kahraman Mehmetçiğimiz Önder Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun."

Pençe Operasyonu bölgesinde şehit düşen Kahraman Mehmetçiğimiz Önder Özen’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına sabır diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin mekanı cennet, makamı âli olsun . — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 4, 2025