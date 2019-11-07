O formayı taşımak çok ağırdır, bunları bilmeli herkes. Bu oyuncular bu maçtan sonra üzülmeyecek, bundan eminim. Galatasaray formasını taşımak kolay mı? Çok zor, bu kadar kolay olmamalı, böyle olmaz. Burada ameliyat yapacaksın, başka çaresi yok.