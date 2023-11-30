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        Haberler Gündem Güncel Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar! - Güncel haberler

        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!

        Son günlerce binlerce insanın yaşadığı sitelere bazı çetelerin dadandığı ortaya çıktı. En son örnek ise Esenyurt'ta yaşandı. Bir suç örgütü koca bir siteyi ele geçirmekle kalmadı, ek bütçe ve aidat gibi isimlerle ev sahipleri ve kiracıları soymaya çalıştı. İddiaya göre para vermeyenler ise tehdit edilip şiddete uğradı. Çete ele başı da düzenlenen operasyonla tutuklandı. Peki neden sitelerde çete haberleri arttı? Siteler suç örgütlerinin yeni hedefi mi? Habertürk Muhabiri Elif Yavuz'un haberi..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:39
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        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
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        Silahlı çatışmalar, kavgalar ve bitmeyen protestolar... İstanbul'un en büyük konut projelerinden biri olan Esenyurt'taki bir sitede yaşananlar pes artık dedirtti. Sitede 10 bin kişi yaşıyor ama son günlerde tek bir gün bile sakin geçmiyor.

        Sitede yaşayan Nurettin Çelik, "Polisiye vakalarımız eksik olmuyor. Sabah silah sesleriyle uyandığımız bir site. Hiçbir zaman kendimizi güvende hissetmedik. Komşularımızın çoğu kelepir fiyatlara kendi evlerini satmak zorunda kalıp taşınmak zorunda kaldılar" dedi.

        İstanbul'da son yıllarda binlerce kişinin yaşadığı site ve rezidans sayısı arttı. Böylece binlerce kişinin yaşadığı bu yapılarda tesis yönetimi adıyla yeni bir sektör doğdu. Binlerce konut sakini, binlerce lirayı bulan site bütçeleri ve yüksek aidatlarla birlikte siteler tam bir rant alanı haline geldi.

        Yaşanan durumla ilgili konuşan Avukat Ali Güvenç Kiraz, "Aidat rakamlarını çarptığımızda neredeyse orta ölçekli bir sanayi işletmesi kadar bir bütçe ortaya çıktı. Ve bu bütçe çok cezbedici bir noktaya getirdi insanları. Bu nedenle kriminal yapıların çöktüğü ve site sakinlerinin çaresiz kaldığı bir tablo ortaya çıktı. Bu kişiler buralara truva atı sistemiyle girdi. Bazı çete üyeleri siteden ev alarak oturmaya başladı ve ardından mevcut siteyi kötülemeye başladı. Böylece çeteler bu sitelere dadanmaya başladı" dedi.

        Esenyurt da bu kalabalık bütçeden rant elde etmek isteyen çete ve suç örgütlerinin hedefi oldu. Son olarak ilçede bir siteye dadanan çete nedeniyle doğalgaz ve elektrik faturaları ödenmemeye başladı. Ardından da asayiş olayları ve bitmek bilmeyen şikayetler geldi. Site yönetimi değişti. 2 yıl önce yeni seçilen site yönetimi ofise gittiğinde bir grupla karşılaştı. Gelenler çete tarafından iddialara göre "Bizim dediğimizi yapacaksınız. Yapmazsanız biz gereğiniz yaparız diye" tehdit edildi. Esenyurt'taki siteyi ele geçiren suç örgütünün lideri Özgür S.'ydi. İlk faaliyeti eski yönetimden kalan borcun 60 milyon lira olduğunu açıklamak oldu. Sitede yaşayanlardan ek bütçe istedi ve her bir daireden 15 bin lira talep etti. Ödemeyenler siteden içeri alınmadı ve ortak alanlar kullanılması engellendi. Bazı site sakinleri de bu durumun ardından suç duyurusunda bulundu.

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