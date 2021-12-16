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'Cesur'un yavruları için sıraya girdiler

Sivas'ta soyunun en az 40 yıl öncesine dayandığı, doğuştan dilinde taşıdığı mühür şeklindeki leke ve kan tahlilleriyle tescillenen 2 yaşındaki Kangal köpeği Cesur'un henüz dünyaya gelmemiş yavruları için yaklaşık 200 kişi sıraya girdi

16.12.2021 - 13:07 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Sivas'ta dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla 5 ay önce faaliyete geçirilen Sivas Valiliği Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'nde yetiştirilen Cesur, heybetli görünümünün yanı sıra doğduğunda dilinin üzerinde oluşan 'Mühür' diye tabir edilen lekeyle dikkati çekiyor.

  • AA'nın haberine göre çiftlikte damızlık olarak kullanılacak, yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki erkek Kangal köpeği Cesur'un henüz doğmamış yavruları için çok sayıda kişi sıra bekliyor.

  • Merkezin müdürü Doğan Aydın, Kangal köpeklerinin dilinde mührün çok nadir görüldüğünü belirterek, "Cesur, İstanbul'daki 'Sivas Günleri' programında yoğun ilgi gördü. Buna karşılık yavru talepleri oldu. Şu anda yaklaşık 200 kişi yavru talebi için sırada bekliyor. İnşallah yavruları olursa soyunun devamı için onları da sahiplendireceğiz" diye konuştu.

  • Cesur'a merkezde çok özel bir ilgiyle bakıldığını anlatan Aydın, yemek, bakım ve gezinti saatlerinin planlı şekilde devam ettiğini söyledi.

  • CESUR'UN BAKICISI DA AYNI KÖYDEN

    Merkezde yetiştirilen köpeklerin bakımıyla ilgilenen Özkan Özvatan ise Cesur'un soyunun geldiği Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde doğduğunu ve bu köyün, safkan Kangal köpekleriyle ünlü olduğunu anlattı.

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