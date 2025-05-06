Çerkezköy'de midibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Tekirdağ Çerkezköy'de midibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Çerkezköy-Çorlu yolunda Kürşat Çakal (34) idaresindeki otomobil ile R.R.Y. yönetimindeki yolcu midibüsü çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Çakal, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çerkezköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Çakal'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.