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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Ceren isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

CEREN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ceren ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ceren isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ceren isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

CEREN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ceren ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Şükredici, hamd edici. Zilin çıkardığı ses.

CEREN İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ceren ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ceren ismini koymak caizdir.

CEREN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ceren ismini kullanan 74.407 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ceren ismini kullanan 15.704 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ceren ismini kullanan 6.343 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ceren ismini kullanan 5.794 kişi bulunmaktadır.

CEREN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ceren ismindekiler yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.