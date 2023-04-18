Ceren Damar için imza kampanyası başlatıldı

"Kadın cinayeti savunucusu Vahit Bıçak; onuruyla görev yaparken katledilen Ceren Damar'ın hatırasına, insanlık onurunu ve avukatlık meslek etiğini hiçe sayarak alenen hakaret etmiş, cinayetin sorumlusu olarak bizzat Ceren Damar’ı göstermiş, mahkemede ve mahkeme dışında, katilin bu cinayetle 'insanlık dersi verdiği'ni söylemiş, açıkça gerçeğe aykırı iddialarla mahkemeyi yanlış yönlendirmiş ve adaletin yerine gelmesini engellemeye yeltenmiştir. Bu suçlardan dolayı hüküm giyen Vahit Bıçak’ın hapis cezasının kaldırılması için CCBE Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı’na mektup yazılması ve Bıçak’ın suçlarının meşru avukatlık faaliyetleri içinde gösterilmesi asla kabul edilemez.

Vahit Bıçak

"ULUSLARARASI ETİK İLKELERİNE AYKIRI OLDUĞU AÇIKTIR"

Bıçak yargılama süresince Ceren Damar ve ailesine yönelik sistematik olarak yalan beyanlarda bulunmuş, karalama, hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullanmıştır. Mahkeme salonundan başlamak üzere kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya kadar yürütülen karalama ve sindirme kampanyasının olağan avukatlık faaliyetleri ile bir ilişkisi olmadığı gibi ulusal ve uluslararası hukuk ve etik ilkelerine aykırı olduğu açıktır.

"KÖTÜ NİYETLE İŞLENEN SALDIRGAN VE ASILSIZ İDDİALAR..."

Vahit Bıçak'ın avukatlık yaptığı davasında seri olarak işlediği kurbanı suçlama ve kurbana suçluluk-atfetme hem ciddi bir ahlaki suçtur hem de kötü niyetle işlenen saldırgan ve asılsız iddialarla birleştiğinde, suç da teşkil edebilir. Bunlar uygar bir yargılamanın en temel ilkelerini baltalamakta ve mahkeme ortamının kurbanlar açısından güvenliğini tehlikeye atmakta, yargılamaya katılan kişilerin adil yargılanma hakları için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu gibi eylemler tüm yargılamayı amacından saptırır ve sonuçta adaletin işleyişine müdahale teşkil eder. Avukatların Rolüne İlişkin Birleşmiş Milletler Temel İlkeleri avukatların müvekkillerine uygun şekilde yardımcı olmak için adalet idaresinin temel temsilcileri olarak mesleklerinin onurunu ve haysiyetini her zaman korumalarını öngörmektedir.