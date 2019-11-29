29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması başladı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Hikmet, "kamu görevlisini tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan yargılanıyor.
Duruşma öncesinde Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Mustafa Damar, “Kızımın hatırasına iftira attılar yaşanan gerçek çok açık. Sanık Hikmet, planlayarak ve canice kızım Ceren’i katletti. Devlet erkanının taziye mesajından kızımın adına çıkarılan bilimsel dergilere, kızımın adına kütüphane açılmasından bir parka isminin verilmesine kadar 52 maddelik gerekçe sıralamış. Toplumun desteğini, mağdurun yanında duruşunu ve sosyal medya paylaşımları da eklenerek adil yargılamanın ihlal edildiğini savunuyor. Asıl ihlal bu davanın kapalı kapılar ardından görünmesidir” diye konuştu.
AVUKATI KATILMADI
Sanık Hikmet’in annesi Hatice Elçi Hikmet duruşmaya mazeret belirterek katılmadı. İlk duruşmadaki savunma sözleri nedeniyle tepki gören sanık avukatı Vahit Bıçak da mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Damar ailesinin avukatı Çetin Arslan bu duruma tepki gösterdi. Arslan, “Sanık avukatının mazeretinin davayı uzatmaya yönelik olduğu için reddedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neyin ne olduğu belli değilmiş gibi menfur olayda Ceren’i savunan kim varsa onlar hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar” diye konuştu.
"ACIMIZLA DALGA GEÇİYORLAR"
Duruşmada söz alan Ceren Damar’ın babası Mustafa Damar ise şöyle konuştu:
“Katledilen kızıma bir sürü iftira atıldı. Savunma hakkına gizlenerek bunlar yapıldı. Bizim yaşadığımız acı yetmiyormuş gibi bunlarla uğraşıyoruz. Acımızla dalga geçiyorlar gibi. Şu ana kadar karşılaştığımız durum mahkeme ve hukukla dalga geçmedir. Sizden beklentim bir an önce bu katilin hakettiği ceza verilmesidir.”
Sanık Hikmet ise avukatım burada ol olmadığını belirterek, “bu nedende bir beyanda bulunmak istemiyorum” dedi.
MÜTALAASINI AÇIKLADI
Ceren Damar davasında savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Hasan İsmail Hikmet'in canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
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