Mobil iletişimde yeni abonelik işlemleri sırasında Özel İletişim Vergisi (ÖİV) yeni yıldan itibaren yüzde 36.2 zamlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu ÖİV ile ilgili düzenlemesi bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren sözkonusu oran yeniden değerleme oranı nispetinde yüzde 36.2 artırılarak 117 TL olarak yeniden belirlendi. Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu ÖİV tutarı 2021 yılı için 86 TL idi.

YÜZDE 10'LUK ÖİV İLE KARIŞTIRILIYOR AMA

Yeniden değerleme oranına göre artırılan bu maktu ÖİV, çoğu zaman sabit ve mobil internet abonelerinden alınan ve yüzde 10 olarak uygulanan ÖİV ile karıştırılıyor.

Yıl Yıl Maktu ÖİV Tutarı

Yıl Maktu ÖİV Tutarı (TL) 2022 117 2021 86 2020 79 2019 65 2018 53 2017 47 2016 46 2015 44 2014 40 2013 39 2012 37 2011 34

Ancak yeniden değerleme oranı ile iletişim hizmetinden alınan bu yüzde 10’luk ÖİV oranı arasında bir ilişki bulunmuyor. Maktu ÖİV ilk abonelik tesisinde alınıyor, yüzde 10'luk ÖİV ise her ay faturalara yansıtılıyor.

Dolayısıyla bugünkü değişikliklerin, yeni abonelikler hariç, faturalara bir yansıması olmayacak. Diğer bir ifadeyle eğer yeni abone değilseniz, faturanızı artıracak bir durum sözkonusu değil.

IMEI KAYIT HARCI 2732 TL OLDU

Bugünkü Resmi Gazete’de iletişim sektörüne ilişkin olarak uygulanacak bir diğer zam ise yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan IMEI kayıt harcı tutarı oldu. Buna göre sözkonusu tutar yüzde 36.2’lik yeniden değerleme oranında artırıldı.

2021 yılında 2 bin 6 TL olan yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 bin 732 TL olarak uygulanacak. Habertürk, IMEI kayıt ücretinin yılbaşında 726 TL daha artırılarak 2732 TL’ye çıkarılacağını geçen ay yazmıştı.

Yıl Yıl IMEI Kayıt Harcı Tutarı

Yıl IMEI Kayıt Ücreti (TL) 2022 2732.4 2021 2006.2 2020 1838.7 2019 1500 2018 500 2017 149.2 2016 138.5 2015 131.5 2014 119.5 2013 115 2012 100