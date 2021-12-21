Mobil iletişimde yeni abonelik işlemleri sırasında Özel İletişim Vergisi (ÖİV) yeni yıldan itibaren yüzde 36.2 zamlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu ÖİV ile ilgili düzenlemesi bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren sözkonusu oran yeniden değerleme oranı nispetinde yüzde 36.2 artırılarak 117 TL olarak yeniden belirlendi. Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu ÖİV tutarı 2021 yılı için 86 TL idi.
YÜZDE 10'LUK ÖİV İLE KARIŞTIRILIYOR AMA
Yeniden değerleme oranına göre artırılan bu maktu ÖİV, çoğu zaman sabit ve mobil internet abonelerinden alınan ve yüzde 10 olarak uygulanan ÖİV ile karıştırılıyor.
Yıl Yıl Maktu ÖİV Tutarı
Ancak yeniden değerleme oranı ile iletişim hizmetinden alınan bu yüzde 10’luk ÖİV oranı arasında bir ilişki bulunmuyor. Maktu ÖİV ilk abonelik tesisinde alınıyor, yüzde 10'luk ÖİV ise her ay faturalara yansıtılıyor.
Dolayısıyla bugünkü değişikliklerin, yeni abonelikler hariç, faturalara bir yansıması olmayacak. Diğer bir ifadeyle eğer yeni abone değilseniz, faturanızı artıracak bir durum sözkonusu değil.
IMEI KAYIT HARCI 2732 TL OLDU
Bugünkü Resmi Gazete’de iletişim sektörüne ilişkin olarak uygulanacak bir diğer zam ise yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan IMEI kayıt harcı tutarı oldu. Buna göre sözkonusu tutar yüzde 36.2’lik yeniden değerleme oranında artırıldı.
2021 yılında 2 bin 6 TL olan yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 bin 732 TL olarak uygulanacak. Habertürk, IMEI kayıt ücretinin yılbaşında 726 TL daha artırılarak 2732 TL’ye çıkarılacağını geçen ay yazmıştı.
Yıl Yıl IMEI Kayıt Harcı Tutarı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!