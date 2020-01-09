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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun ( BDDK) 03 Ocak 2020 tarihinde yayımladığı yönetmelik değişikliği taslağına göre; fiyatı 3 bin 500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamayacak.

BDDK’nın yönetmelik değişikliği taslağını değerlendiren Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Öncelikle bu düzenlemenin son 2 yıldır istihdam ve satış kayıplarının yaşandığı mobil iletişim sektörünün tüm paydaşlarında kaygı ve tedirginlik yarattığını söyleyebiliriz" dedi.

'SON BİR BUÇUK YILDIR ALNAN KARARLAR...'

Turnacı, "Son bir buçuk yıldır alınan kararlar ile sektörün daralması, yeni yıl ile birlikte giderlerin yüzde 15 oranında artması, sektör paydaşlarımızın mali sıkıntılar yaşadığı bir ortamda, 3 bin 500 TL üzeri cep telefonlarında kredi vadelerinin azalması KOBİ’lerimizden başlayarak tüm paydaşlarımızı olumsuz etkileyecektir. Ayrıca sektörel istihdam bu çerçevede olumsuz etkilenecek, sektör bilgi birikim sahibi insan kaynağını kaybedecek ve sosyal çöküntüler meydana gelecektir” diye konuştu.

Başkan Turnacı, taslak çalışmanın uygulanması durumunda sahada oluşabilecek yansımaları şöyle sıraladı:

“Bu çalışma uygulamaya geçtiği taktirde vatandaşlarımızın alışveriş yapma eğilimleri değişebilir, özellikle kayıt dışı ve yurt dışı kanallara yönelme olabilir. Vatandaşlarımızın alışveriş alışkanlıkları değiştiği için vergi kayıpları yaşanacak ve ölçek ekonomisi olumlu etkilenecektir. Bunun sonucunda ise KOBİ’lerimiz ölçek ekonomisi karşısında hızla pazar kaybedecektir. Kayıt dışı ve yurt dışına yönelen vatandaşlarımız güvenlik zafiyeti gibi mağduriyetler yaşaması söz konusu olacaktır. Sektörümüz regülasyonunu tamamlayamamış bir sektör olduğu için, haksız rekabet ortamı oluşacak, tüketiciler farklı kredi imkânları ile yine cep telefonuna ulaşırken sektörün pazar dengeleri değişecek ve desteklenmesi gereken legal kanal aksine pazar kaybedecektir. Değişen pazar dengelerinde ölçek ekonomisinin ön plana çıkması ve satışların iç piyasada azalması sebebiyle ciddi istihdam kayıpları yaşanacaktır.”

‘TAKSİT SAYISI ARTMALI’

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, şunları söyledi:

“Tüm bunların yanı sıra cep telefonları hayat kumandamız haline gelmiştir ve birçok açıdan hayatımızı kolaylaştıran ürünlerdir. Vatandaşımızın bu teknolojiye ulaşmasının zorlaştırılmamasını aksine kolaylaştırılmasını savunuyoruz. Cep telefonlarının insanların gerek iş hayatına gerek özel hayatına sunduğu, görünen ve görünmeyen katkıları yadsınamaz. MOBİSAD olarak sektör paydaşlarımızın ortak sesini oluşturarak sektörümüzün ülkemize olan katkısını artırmak amacıyla, taslak çalışmanın uygulanmamasını talep ediyor, taslak çalışmanın aksine daralan sektöre nefes olması adına taksit sayısının artırılmasını talep ediyoruz. Sektörü ilgilendiren kararların, sektör dinamiklerini doğru analiz etmek üzere sektörel STK’lar ile istişare ortamında değerlendirilerek alınması gerektiğini düşünüyoruz.”