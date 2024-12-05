BDDK'dan cep telefonu alımlarında taksit ve kredi düzenlemesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) cep telefonları için kredi miktarı ve taksit sayısında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, 'Yenilenmiş ürün' niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırı 25 bin lira oldu. Hatırlanacağı gibi tüm elektronik cihazlarda ve cep telefonu alımlarında taksit imkanı kısıtlanmıştı. Peki, cep telefonu alımlarında taksit imkanı var mı, kaç taksit yapılabilir? İşte cep telefonu alımlarında kredi ve taksit sayısına ilişkin tüm detaylar...
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Cep telefonu alımlarında kredi ve taksit limitleri değişiyor. Yeni düzenleme ile birlikte 20 bin TL ve altında olan telefonlarda, 12 aya kadar taksit imkanı geliyor. Mevcut durumda, sıfır/ikinci el (yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan) cep telefonlarına kredi kartına taksit yapılmamakta, ancak cep telefonu yenilenmiş ürün niteliğinde ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabiliyordu. Peki, cep telefonu alımlarında taksit imkanı var mı, kaç taksit yapılabilir? İşte yeni düzenlemeyle cep telefonlarında değişen taksit imkanları...
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CEP TELEFONU ALIMLARINDA TAKSİT YAPILABİLECEK Mİ?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) cep telefonları için yenilenmiş ürün niteliğinde olan/olmayan ayrımıyla birlikte kredi miktarı ve taksit sayısında değişikliğe gitti Yeni düzenlemeye göre, tüketici kredisiyle alınan yeni cep telefonlarında, 20 bin TL ve altında olanlar için vade sınırı 12 ay olurken, üzerindekiler için vade sınırı 3 ay olarak belirlendi.
BDDK'nın aldığı yeni karar ile cep telefonlarında taksit yapabilmek için 12 bin TL olan fiyat sınırlandırmasının 20 bin TL'ye yükseltildiği açıklandı.
BDDK'dan yapılan açıklamada, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde, fiyatı 20 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırının on iki ay, fiyatı 20 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için vade sınırının üç ay olarak belirlendiği ifade edildi.
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MEVCUT SINIR 12 BİN TL'YDİ
Mevcut durumda, sıfır/ikinci el (yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan) cep telefonlarına kredi kartına taksit yapılmamakta, ancak cep telefonu yenilenmiş ürün niteliğinde ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabiliyordu.
Eski uygulamada tüketici kredileri açısından yenilenmiş ürün ayrımı bulunmamaktaydı.
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YENİLENMİŞ ÜRÜNLERDE SINIR 25 BİN TL OLDU
"Yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırının ise fiyatı 25 bin lira ve altında olanlar için 12 ay olduğu aktarılan açıklamada, fiyatı 25 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, “Bu Kararların uygulanabilmesi için yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonlarının Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’ uyarınca ‘yenileme merkezi’ veya ‘yetkili satıcı’ niteliğinde olan işyerleri tarafından satılması gerekmektedir.
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Bahsi geçen Yönetmelikte söz konusu ibareler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Yenilenmiş ürün: Yenileme merkezi tarafından yapılan yenileme ve sertifikalandırma işleminden sonra satışa sunulan kullanılmış malı, Yenileme merkezi: Kullanılmış malın yenilenmesi, sertifikalandırılması ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer işlemleri yürütmek üzere kurulan, Bakanlık veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartları taşıyan ve Bakanlıktan aldığı yenileme yetki belgesine dayanarak faaliyet gösteren tüzel kişi, Yetkili satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye yenilenmiş ürün sunan ya da yenilenmiş ürün sunanın adına veya hesabına hareket eden ve yenileme merkezi tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişi” bilgileri yer aldı.
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Tüketici kredisi açısından ise mevcut durumda fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonu alımlarında 12 ay vade, 12 bin lira üzerinde olan cep telefonlarında ise 3 ay vade yapılırken, yeni uygulamada tüketici kredileri açısından yenilenmiş ürün ayrımı bulunmuyor.
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