CEO Engin Aksoy: 5G ihalesi dijital geleceği şekillendirecek

Vodafone, 1 Nisan 2026 itibariyle kullanıma sunulması planlanan 5G’de de iddialı açıklamalarda bulundu. Şirketin CEO’su Engin Aksoy, 16 Ekim’de yapılacak 5G ihalesini değerlendirerek, şirketin 5G hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi. Bugüne kadar 98 ülkede 5G deneyimine sahip olduklarını ifade eden Aksoy, Türkiye için de 5G’ye hazır olduklarının altını çizdi. 5G ihalesinin yalnızca operatörlerin değil, Türkiye’nin dijital geleceği için de kritik bir eşik olacağını söyleyen Aksoy, bu fırsatın Türkiye’de dijital dönüşüm hızının katlanacağını; bu durumun da tüm sektörlere verimlilik, hız ve daha çok gelir olarak yansıyacağını belirtti.

“EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN MOBİL ŞEBEKEYİZ”

Vodafone’un 2006’dan bu yana Türkiye’de faaliyet gösterdiğini hatırlatan Aksoy, şunları söyledi:

“Bu süre zarfında ülkemize 400 milyar TL* yatırım yaptık. Bu yatırımın önemli bir kısmını altyapıya yaparak sektörde geçtiğimiz mali yılda mobil altyapısına en fazla yatırım yapan operatör olduk. Bugün itibarıyla yaklaşık 30 bin baz istasyonuyla ülkemiz nüfusunun %99,81’ini kapsıyoruz. Altyapımızı en yeni teknolojilerle geliştirmeyi sürdürerek, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ediyoruz. Örneğin, yapay zekâ tabanlı Şebeke Kalite Endeksi ile her müşterimizin kullanımına göre ağırlıklı bir skor hesaplayarak şebekemizde yaşadığı deneyimi takip edebiliyoruz. En yeni teknolojileri kendi operasyonlarımızda kullanmanın yanında başka kurumlara da sağlıyoruz. Altyapı yatırımlarının yanı sıra müşterilerimize kolay ve erişilebilir bir iletişim dünyası sunmak için çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Bu çalışmalarımız sonucunda, geçtiğimiz aylarda Almanya merkezli bağımsız araştırma şirketi umlaut’un gerçekleştirdiği en güncel şebeke performans değerlendirmesinde İstanbul’un ve Türkiye’nin en güvenilir ve en iyi performans gösteren mobil şebekesi seçildik.”

YENİ TEKNOLOJİLER İÇİN HEP ISRARCI OLDUK, 5G İÇİN DE KARARLIYIZ” Vodafone’un Türkiye’ye yeni teknolojilerin getirilmesi konusunda her zaman öncü ve yönlendirici bir kurum olduğunu belirten Aksoy, şöyle devam etti: “2008’deki 3G ve 2015’teki 4.5G ihaleleri öncesinde kamuoyu ve kamu paydaşlarımız nezdinde bu yeni nesil hizmetlerin kullanıcılarımıza bir an evvel sunulması konusunda ısrarcı bir tutum sergiledik. Aynı kararlılığı 5G için de gösterdik. Ülkemizde 5G hizmetlerinin bir an evvel hayata geçmesi için aktif iletişim yaptık. Tüm bunlar, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma isteğimizden, ülkemizin layık olduğu mobil iletişim altyapısına kavuşması gerekliliğinden kaynaklanıyor. Vodafone olarak bilgi havuzumuz çok geniş. Farklı ülkelerde farklı deneyim ve teknolojileri bu havuzda biriktiriyoruz. Bu havuz, dünyanın dört bir yanında hizmet veren Vodafone şirketleri tarafından kullanılıyor. Biz de Vodafone Türkiye olarak bu global deneyimimizi bugüne kadar olduğu gibi 5G teknolojisinde de ülkemize taşıyacağız.” “DİJİTAL KAPSAYICILIK ÖNEMLİ” 5G’nin yalnızca bir teknoloji geçişi olmadığına, ekonomik ve toplumsal dönüşümün temel taşı olduğuna dikkat çeken Aksoy, şunları söyledi: “Daha fazla spektrumun kullanıma açılması, kapsama ve hizmet kalitesini artırırken; üretimden eğitime, sağlıktan lojistiğe kadar geniş bir yelpazede dijitalleşme fırsatları doğuracak. 700 MHz bandının kapsama bandı olarak eşit şekilde dizayn edilmesi, ülke genelinde dijital kapsayıcılık açısından kritik bir adım. Ayrıca, mobil lisansların 2029 sonrası dönemi de kapsayacak şekilde düzenlenmesini uzun vadeli planlama, yatırım sürdürülebilirliği ve sektörel öngörülebilirlik açısından önemli bir güvence olarak görüyoruz.”

“5G’YE GEÇİŞ TOPYEKÛN DEĞERLENDİRİLMELİ” 5G'nin tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için gerekli ortam ve koşulların oluşması gerektiğini ifade eden Aksoy, şöyle konuştu: “5G’ye geçiş topyekûn değerlendirilmesi gereken bir konu. Ülke olarak maksimum faydanın elde edilebilmesi için birçok alanda yatırım yapılması, dengelerin gözetilmesi ve verimliliğin göz önünde bulundurulması önemli. Şebekelerin 5G'ye hazırlığı noktasında operatörler olarak gerekli yatırımları yapmalıyız. Bunun yanında altyapı, özellikle fiber altyapı, spektrum ve endüstri alanında da yatırımlar yapılmalı. Kullanıcılar açısından, 5G ile uyumlu cihaz ekosisteminin geliştirilmesi ve daha erişilebilir hale gelmesi gerekiyor. 5G uyumlu akıllı telefonlara erişimin önündeki taksit sınırı gibi engellerin kaldırılmasının önümüzdeki süreçte önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Müşterilerimizin 5G uyumlu bir cihaza sahip olması için sektörde öncü olarak Samsung, Xiaomi, Tecno, Oppo, Vivo gibi birçok marka ile iş birliği yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.” “SABİT ALTYAPIYA ERİŞİM ADİL KOŞULLARDA SAĞLANMALI” Rekabetin artması için yatırım taahhütlerinin gigabit erişim sağlayacak altyapılara odaklanması, bu taahhütlerin şeffaf ve denetlenebilir hedeflerle desteklenmesi ve alternatif işletmecilerin pazara etkin katılımını sağlayacak erişim koşullarının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

“5G ihalesinin yanı sıra Türkiye’de pazarın daha sağlıklı gelişmesi için atılması gereken adımlar olduğuna inanıyoruz. Özellikle sabit pazarda rekabetin artırılması için erişim koşullarının geliştirilmesi, alternatif işletmecilerin pazara etkin katılımını sağlayacak yenilikçi çözümlerin teşvik edilmesi ve altyapı yatırımlarının daha kapsayıcı hale getirilmesi bugün her zamankinden daha büyük bir öneme sahip. 5G süreciyle birlikte önemi daha da artan fiber altyapının, mobil pazardaki diğer oyuncular açısından bir rekabet dezavantajına dönüşmemesi kritik bir husus. Bu nedenle, sabit altyapıya erişimin tüm işletmeciler için açık, adil ve ayrım gözetmeyen koşullarda sağlanması, mobil pazarın sağlıklı gelişimi açısından da stratejik önem taşıyor. Ayrıca 12. Kalkınma Planı’nda da yer alan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nın güncellenmesinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Bilindiği üzere, Avrupa Birliği 2030 yılına kadar %100 gigabit kapsama hedefi doğrultusunda ilerlerken, Türkiye’nin de dijitalleşme vizyonunu yeniden tanımlaması kritik bir ihtiyaç. BTK’nın etkin gözetim rolünün güçlendirilmesi ve farklı regülatif araçların devreye alınması, sektörde sürdürülebilir rekabet ve kapsayıcı dijitalleşme için hayati öneme sahip.”

“YAPISAL DÖNÜŞÜM FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLMEDİ” Aksoy, sabit altyapı imtiyazının 2050’ye kadar uzatılması hakkında ise şöyle konuştu: “Bu noktada maalesef sektör ve kullanıcılar için uzun zamandır talep edilen yapısal dönüşüm fırsatlarının değerlendirilmeden geçildiğini düşünüyoruz. Yapısal ayrışma, başka bir deyişle perakende ve toptan hizmetlerin birbirinden bağımsız olarak yürütülmesi ve ortak altyapı şirketinin kurulması yönündeki çağrılarımızın karşılık bulmaması üzücü. Bu durum, aksak piyasa koşullarından ötürü önümüzdeki 25 yıl boyunca rekabetin istenilen seviyelere çıkamamasına ve yatırım ortamının daralmasına yol açacak. En önemlisi, ülkemizin ihtiyacı olan sabit genişbant altyapısının hızlı bir şekilde yaygınlık kazanması gecikecek.” “5G PROJELERİMİZ DEVAM EDİYOR” Vodafone Türkiye’nin hayata geçirdiği 5G projelerine de değinen Engin Aksoy, şunları söyledi: “2023-24 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde uyguladığımız 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki seyircilerin seyir zevkini artırdık. Aynı sezon, Voleybol Milletler Ligi döneminde Antalya Spor Salonu’na 5G’yi kurduk ve maçlarda oluşturulan istatistik ve ölçümlerin anlık olarak 5G ile dünyadaki diğer yayıncılara gitmesini sağladık. 2024-25 sezonunda da 5G destekli Şahin Gözü sistemini Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan normal sezon maçlarında ve play-off 1-4 etabı maçlarında kullandık. Şahin Gözü, bu uzunlukta bir sezona sahip ulusal bir ligde sezonun tamamında ilk defa kullanılmış oldu. Vodafone Sultanlar Ligi de böyle bir uygulamaya ev sahipliği yapan Avrupa’daki ilk lig oldu. Yine bu sezon, Voleybol Milletler Ligi için Sinan Erdem Spor Salonu’na 5G’yi kurduk.

İstanbul Havalimanı, 4 büyük futbol takımımızın stadyumları ve TBMM gibi önemli lokasyonlarda da 5G’yi kullanılabilir hale getirdik. Vodafone 5G ile Türkiye’nin ilk canlı 5G hologram konserini gerçekleştirdik. İşitme engelli gencimiz Bager Çalışcı 5G’nin eş zamanlı bağlantı teknolojisi sayesinde Haluk Levent ile piyano resitali yaptı. Son olarak 5G bağlantısı sayesinde, Malatya’nın Orduzu Köyü’ndeki genç voleybolcu kızlarımız ile Kadın Milli Voleybol Takımımız bir voleybol maçı gerçekleştirdi.”