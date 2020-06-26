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Koronavirüs salgını nedeniyle online platforma taşınan CEO Club toplantılarının beşincisinde Peak Games’in milyar dolarlık hisse satışıyla Türkiye’de gündeme damgasını vuran start up’lar ele alındı.

'Yeni unicorn’lar çıkarmak: Milyar dolarlık yeni start up’lar' konulu CEO Club Summit’de, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yemeksepeti.com kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın ile Aslanoba Group Başkanı ve melek yatırımcı Hasan Aslanoba, girişimciler için fırsatları, dünya çapında yatırım almanın yollarını ve geleceğin iş alanlarını değerlendirdi.

Pazaryeri, sağlık, oyun, yapay zeka ve nesnelerin interneti destekli girişimlere odaklanan yeni yatırımların ele alındığı toplantıda “Türkiye milyar dolarlık yeni ‘unicorn start up’lar çıkarabilecek mi” sorusunun da cevabı tartışıldı.

Türkiye’nin genç nüfusuyla dikkat çektiğini ve bu genç nüfustan hem girişim ekosistemine hem ülke ekonomisine fayda sağlayacak, değer katacak fikirler çıktığını vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Türkiye’de hem yerli hem yabancı yatırımcılar için çok büyük fırsatlar var. Startups.watch tarafından yapılan araştırmaya göre geçen yıl dünyada melek yatırımcılar ve girişim sermayesi şirketleri 294 milyar dolar yatırım yaptı. Türkiye’de start up’lara yapılan yatırım 102 milyon doları buldu. Bir önceki yıla göre yatırımlar yüzde 66 arttı ve Türkiye yeniden bu alanda birinci lige yükseldi. Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin koronavirüs salgınının etkisindeki küresel ekonomik daralmaya rağmen önümüzdeki yıllar için umut vaat ettiğine inanıyoruz. Dolayısıyla büyüyen girişim ekosistemi ve dijitalleşen, dünyadan yatırım çeken şirketlerimizin, ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda önemli role sahip olacağını öngörüyoruz" dedi.