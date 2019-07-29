29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en büyük eğlence ve medya şirketlerinden birisi olan Disney, çalışanlara ödediği düşük maaşlarla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl 12.6 milyar dolar net kâr elde eden firmanın özellikle dünyaca ünlü eğlence parkı zinciri Disneyland'daki çalışanların geçimini sağlamakta zorlanması büyük tepki topluyor. Firmanın kurucusu Walt Disney'in kardeşinin torunu olan Abigail Disney geçtiğimiz yıl 66 milyon dolar maaş alan Disney CEO'su Bob Iger'i çalışanlarının yaşam koşullarını geliştirmek için yeterince çaba göstermemekle suçladı.
CNN International'da katıldığı bir programda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Abigail Disney "Bir Disneyland çalışanının Facebook'tan yolladığı mesaj sonrası parkı ziyaret etmeye karar verdim. Mesajda 'Karnımı doyurabilmek için eve gidip başkalarının çöplerini karıştırmam gerekirken güleryüzümü ve sıcaklığımı nasıl koruyabilirim emin değilim' yazıyordu" dedi.
'DEDEM SAYGI DUYMAYI ÖĞRETTİ'
Abigail Disney, şirketteki mevcut kültürün kurucu değerlerini yansıtmadığını vurgulayarak "Büyükbabam bana parkta bilet kesen, içecek satan insanlara büyük saygı duymayı öğretmişti. Başarıya giden yol bu insanlardan geçer. Bob'un (Iger) şunu anlaması gerekiyor: Kendisi de yerleri süpüren insanlar gibi şirketin sadece bir çalışanı. Bu insanlar Bob gibi onurlu bir yaşam sürme hakkına sahip" dedi. Daha önce Orlando Sentinel gazetesi Iger'in 66 milyon dolarlık maaşının şirketteki ortalama bir çalışanın maaşının bin katı olduğunu bildirmişti.
'BU KADARINI HAZRETİ İSA BİLE HAKETMEZ'
Abigail Disney ve Disney ailesinin geri kalanının şirket yönetiminde herhangi bir söz hakkı bulunmuyor. Ancak aile özellikle de bu maaş konusunun dedeleri tarafından kurulan şirketin adını ve de dolyısıyla kendi isimlerini lekelediğini iddia ediyor. Abigail Disney mart ayında da CEO Bob Iger'i eleştirerek "Hazreti İsa bile çalışanlarının 500 katı kazanma hakkına sahip olamaz" ifadelerini kullanmıştı.
İNSAN KAYNAKLARINA YÖNLENDİRDİ
Abigail Disney'in mart ayındaki bu açıklaması sosyal medyada büyük destek gördü. Bunun üzerine Disney firması önümüzdeki 4 yılda çalışanlarına verdiği asgari ücreti kademeli olarak artıracağı bir plan sundu. Bunun yanında firmaya kadınlara erkeklerden daha az maaş ödediği iddiasıyla da davalar açıldı. Abigail Disney çalışan maaşlarıyla ilgili Bob Iger'e uzun bir mail yazdığını ancak Iger'in bu maile cevap vermek yerine kendisini insan kaynakları departmanına yönlendirdiğini belirtti.
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