Cengiz Ünder'e Rusya'dan ret!
Spartak Moskova'ya Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Cengiz Ünder önerildi. Rus ekibinin, bu transfere sıcak bakmadığı öne sürüldü.
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Spartak Moskova, menajerler tarafından önerilen Cengiz Ünder teklifini geri çevirdi.
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Rus basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder, Spartak Moskova'ya önerildi.
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Rus kulübü, AEK Atina'dan forvet Levi Garcia ve River Plate'ten kanat oyuncusu Pablo Solari'nin transferlerini düşündüğü, bütçesini bu iki büyük transfer için ayırdığı için Cengiz Ünder önerisini geri çevirdiği belirtildi.
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SEZON KARNESİ
Cengiz Ünder, bu sezon 8 maçta forma giydi ve yalnızca 162 dakika süre alabildi.
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