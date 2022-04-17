"ERTEM EĞİLMEZ, BABAMI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI"

Nezir, Ertem Eğilmez'in babasını gördüğündeki tepkisini ise şöyle anlatıyor: Sette, okulda bekliyoruz. Ertem Ağabey ile yan yana oturuyorum. Bir anda yerinden fırladı. 'Bu kim lan!' dedi. Ben de 'kim, kim ağabey?' dedim. 'Lan şu gelen adam kim oğlum, kimin babası?' dedi. 'Hee o mu, benim babam' dedim. Babam da o zamanlar Clark Gable gibi yakışıklı. 'Oynar mı lan?' dedi. Ben de 'Bilmem ağabey sorayım' diye yanıt verdim. Sonra gittim 'Baba Ertem Eğilmez sana rol vermek istiyor' dedim. 'Ya şimdi ayıp olmasın bari' dedi. (Gülüyor) Veli sahnesinde, sınıfta da güzel bir yere oturttular. Baba-oğul güzel bir anımız oldu.