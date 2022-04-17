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Cengiz Nezir: O filmin afişinde ismim olmayınca oyunculuğu bıraktım

'Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı 'Bozum Cahit' karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Nezir (65) ile buluştuk. 'Hababam Sınıfı'nın ardından 'Ah Nerede', 'Bizim Aile' ve 'Aile Şerefi' gibi pek çok filmde rol alan Nezir, beyazperde serüvenini anlattı

17.04.2022 - 08:45 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlanan ve Ertem Eğilmez tarafından beyazperdeye yansıtılan 'Hababam Sınıfı', yayınlanmaya başlamasının üzerinden 47 yıl geçmesine rağmen hala ilgiyle izleniyor. Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi isimlerin rol aldığı yapımdaki pek çok oyuncu artık aramızda değil. 'Hababam' kadrosundan geriye kalan isimler ise artık gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Onlar dan biri de 'Bozum Cahit' karakteriyle hafızalarda yer edinen Cengiz Nezir.

  • 'Hababam Sınıfı'nın ardından 'Ah Nerede', 'Bizim Aile' ve 'Aile Şerefi' gibi Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde rol alan oyuncu ile bir araya geldik. Nezir ile hem geçmişi, hem de bugünleri konuştuk.

  • 'Hababam'daki bazı rol arkadaşlarının aksine Cengiz Nezir, İstanbul'dan kopmamış. Sinemayı bırakmasının ardından aile mesleğini yaptığını söyleyen oyuncu, "İstanbul'un Ege'si Kadıköy'de yaşıyorum. İstanbul çok yorucu bir şehir ama Kadıköy hiç öyle değil. Caddebostan, Suadiye ve Kalamış gibi semtler olunca Ege'yi pek aramıyoruz. Daha yeni de emekli olduk. Sinemayı bıraktıktan sonra babam ile çalışmaya başladım. Ayakkabı imalatı yapıyorduk. Sonra ayakkabı sektöründe öncü olan bir marka ile 15 yıl çalıştım. Ar-Ge müdürlüğü yaptım." ifadelerini kullandı.

  • "LİSEDE SINIFTA KALINCA OYUNCU OLDUM"

    Oyunculuk serüveninin lisedeki başarısızlığının sonrasında başladığını belirten Nezir, "Lisede sınıfta kaldım. O zaman tek dersten kalınca bir sene bekliyordun. Babam da kızdı; 'Yediğin önünde yemediğin arkanda bir de sınıfta kalıyorsun, git kendine iş bul' dedi. Bu sözler de bana dokundu. Gazetede 'Hababam Sınıfı için amatör oyuncular aranıyor' diye bir ilan gördüm, başvurdum. Oyuncu elemelerinde farklı süreçler vardı. Önce asistanlarla görüştük. Sonra Halit Akçatepe ile Tarık Akan da bir eleme gerçekleştirdi. En sonunda da aralarında Ertem Eğilmez, Münir Özkül ve Adile Naşit'in bulunduğu profesyonel ekip eleme yaptı. O süreci de başarıyla geçerek sinema yolculuğum başladı." dedi.

  • Filmde rol aldığı dönem 17 yaşında olduğunu ifade eden oyuncunun, babasıyla (Ali Fuat Nezir) birlikte yer aldığı sahneleri de varmış: 'Hababam' serisinin ikinci filmi 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' çekilecekti. Ertem Eğilmez, 'Herkes ya annesi ya da babasını çağırsın, onlar da rol alacak' dedi. Benim için oyunculuğa sıcak bakmayan babam da 'İyi tamam ben gelirim' diye yanıt verdi. Meğer onun içinde de oyunculuk varmış. (Gülüyor)

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