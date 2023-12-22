Cenazeye geldi, başından vuruldu

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Kocaeli'den cenaze için Düzce'ye gelen Ali Yavuz (54), husumetlisi tarafından öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce Sami G. ile yaşadığı husumet sebebiyle Düzce'den taşınıp Kocaeli'ye yerleşen Ali Yavuz, bir yakınının cenazesi için Düzce'ye geldi.

BAŞINA 3 EL ATEŞ AÇIP KAÇTI Sami G., cenaze namazı için Gümüşova ilçesine geldiğini haber alıp takip ettiği Ali Yavuz'un başına, tabancayla 3 el ateş açıp kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARACIN İÇİNDE CAN VERDİ Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ali Yavuz'un otomobilinin içinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yavuz'un cansız bedeni, savcının incelemeleri sonrası morga kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan Sami G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.