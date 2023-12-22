Cemre Kemer'den mutlu aile pozu

'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, uzun süre birlikte olduğu Emre Medina ile Aralık 2020'de evlendi.

Nikâhtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Kemer, 2021'de kızları Karla'yı dünyaya getirdi.