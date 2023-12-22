Cemre Kemer'den mutlu aile pozu
Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Cemre Kemer, eşi Emir Medina ve kızı Karla ile poz verdi. Kemer ile ailesinin bir hâyli keyifli olduğu görüldü
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'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, uzun süre birlikte olduğu Emre Medina ile Aralık 2020'de evlendi.
Nikâhtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Kemer, 2021'de kızları Karla'yı dünyaya getirdi.
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AİLE POZU
Cemre Kemer, ikinci kez anne olacak. Geçtiğimiz haftalarda yeniden hamile olduğunu duyuran Kemer, ailesiyle kamera karşısına geçti.
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"GÜZEL ÇIKTIK MI?"
Cemre Kemer, eşi Emre Medina ve kızı Karla ile poz verdi. Bir hâyli keyifli oldukları görülen Kemer, "Güzel çıktık mı? Evet, evet... Harika çıktınız" ifadelerini kullandı.
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"HAMİLELER TOPLANSIN"
Cemre Kemer, bebek beklediğini, "Hamileler toplansın. Yeniden başlıyoruz" mesajıyla duyurmuştu.
Fotoğraflar: Instagram