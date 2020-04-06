Adı Soyadı: Cemil Taşcıoğlu

Doğum yeri: Rize

Doğum tarihi: 1952

Mesleği: Prof. Doktor

Çalıştığı yer: Çapa Tıp Fakültesi

Ölüm tarihi: 1 Nisan 2020

Ölüm nedeni: Covid-19

Cemil Taşcıoğlu Biyografisi?

1952 yılında Rize’de doğan Cemil Taşcıoğlu, Çapa Tıp Fakültesinde öğrenimini tamamladıktan sonra ilk olarak Şanlıurfa’da doktor olarak göreve başlamıştır. Şanlıurfa’dan sonra Çapa Tıp Fakültesinde göreve başlayan Taşcıoğlu, küresel salgın olan koronavirüsün Türkiye’de görülen ilk vakalarına baktı. Ölüm nedeni olan virüsü de bu muayeneler ve tedaviler sırasında kaptı.

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Genel Dahiliye Bilim Dalı’nda profesör olarak görev yapan Cemil Taşcıoğlu bir süredir hastanede koronavirüsten dolayı tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede salgına yenik düşerek hayatını kaybetti. Oğlu Onur Taşcıoğlu’nun sosyal medya hesabından açıklama yaparak babasının vefat haberini duyurdu.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun Adı verildi

Tıp dünyasını derin üzüntüye boğan Prof. Dr. Taşcıoğlu’nun vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin isminin değiştirilerek Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise “Cemil hocamızı perşembe günü ebediyete uğurladık yolunu izleyecek öğrencileri ve bilimsel çalışmalarıyla yaşayacak. Adı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemize verildi. Hastanemizin ismi artık Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi açıklamasını yaparak sözlerine hep iyilikle anılsın diye devam etti.

Cemil Taşcıoğlu’nun Mesleki Hayatı

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Genel Dahiliye Bilim Dalı’nda profesör olarak görev yapmaktaydı. Cemil Taşcıoğlu’nun farklı dergilerde yayımlanan birçok makalesinin yanında Pratik Yaşam, İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri ve Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi isimli kitapları da bulunmaktadır. Cemil Taşcıoğlu’nun ayrıca Dikey Koridor2, Semiyoloji ve Medical Skills Laboratory2 dersleri de vermekteydi.

Çalışma arkadaşlarından yakın çevresine kadar herkesin sevdiği Cemil Taşcıoğlu emekli olmasına rağmen hastalarını yalnız bırakmadı ve çalışmasına devam etti. Küresel salgın olan koronavirüsün Türkiye’de görülmeye başlanmasıyla beraber ilk vakalara bakan doktor olarak bilinmektedir. Çalıştığı hastanede görev yapmaya devam ederken bir yanda da üniversite öğrencilerine ders vermeye devam etti.

Dahiliye alanında birçok hizmet veren Taşcıoğlu aynı zamanda dahiliye alanına katkılar da sağladı. 68 yaşında tedavi ettiği hastalardan koronavirüs kaparak hastalanan ve tedavi gördüğü hastanede bir süre sonra vefat eden Cemil Taşcıoğlu evli ve 3 çocuk babasıydı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Cemil Taşcıoğlu için şunları söyledi: “Sayın Cemil Taşcıoğlu için Allahtan rahmet diliyorum. Kendisi çok iyi bir insandı. Görevi başında hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum". Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sözlerinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, Cemil Taşcıoğlu’nun dostu olmaktan gurur duyduğu bir hekim olduğunu yazdı.

OĞLUN'DAN CEMİL TAŞCIOĞLU SÖZLERİ

Cemil Taşcıoğlu'nun tedavisi sürerken oğlu Onur Taşcıoğlu babası için paylaştığı mesajda, Taşçıoğlu daha sonra babasının fotoğrafını paylaşarak, “Kalk ayağa be baba!!! Görmüyor musun bu kadar sevenin var... Daha yetiştireceğin binlerce öğrencin, iyileştireceğin binlerce hastan var. Bizim için o güzel yüzünü tekrar göster bize. Tekrardan o renkli fularlarını tak ve çık karşımıza. Dimdik ve daha güçlü. Sakin pes etme!" ifadelerini kullanmıştı.