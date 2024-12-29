Cem Yılmaz: Yeni yıl şarkınız benden olsun
Ünlü komedyen Cem Yılmaz; "Yeni yıl şarkınız benden olsun" diyerek şarkı söyledi
Giriş: 29.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:02
Cem Yılmaz, şu sıralar Avrupa turnesi için yurt dışında bulunuyor. Zaman zaman sosyal medyadan eğlenceli anlarını yayımlayan ünlü komedyen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Cem Yılmaz, yeni yıla sayılı günler kala "Yeni yıl şarkınız benden olsun" ifadelerini kullanıp şarkı söylediği videoyu yayımladı.
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