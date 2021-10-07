Cem Yılmaz: Var mı NFT isteyen?

Son aylarda NFT'ler giderek popülerleşirken, ünlü isimlerin de bu alana merakı artıyor. NFT ilgisi tüm dünyada yaygınlaşırken, ünlü komedyen Cem Yılmaz (48) da akıma ayak uydurdu. Komedyenlik, senaristlik ve oyunculuğunun yanı sıra karikatürist de olan ve bir dönem Leman Dergisi'nde çalışan Yılmaz, çizimlerini satışa sundu.
"VAR MI NFT İSTEYEN?"
Cem Yılmaz, Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Var mı NFT isteyen? İsteyene atıyorum. Deneme ya, bir şey değil..." açıklamasını yaptı.
"BU BİR KIZ..."
Ardından bir platformda kendi adına açılmış hesabın linkini paylaşan ünlü komedyen, "Bu bir kız..." adında çizdiği üç adet kadın resmini NFT olarak koleksiyonuna ekledi. NFT'lerini listeleyen Yılmaz, 7 gün boyunca devam edecek bir açık artırma başlattı.
ESPRİLİ YANIT: BURADA DA MI BE!
Bir takipçisinin "Koleksiyon değeri yok ama yine de Cem Yılmaz olduğu için her türlü gider." yorumuna da esprili bir yanıt veren komedyen, "Ulan burada da mı be..." dedi.
NFT NEDİR?
NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor.
NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchainde izlenir.
Öte yandan Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta kendisini üzen bir haberi takipçileriyle paylaşmıştı. Yılmaz, 31 Ekim 2021 tarihinde Londra'da gerçekleşmesi planlanan 'CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus' gösterisinin pandemi önlemleri kapsamında iptal edildiğini açıklamıştı.
"ÜZÜLDÜĞÜM BİR HABER"
Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, "Üzüldüğüm bir haber... Gösteriye alınan biletlerin ödemeleri alıcıların hesaplarına otomatik olarak yatırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
'Erşan Kuneri' dizisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan komedyen, sözlerini, "Yeni gösterilerde, sağlıklı, güzel günlerde kavuşmak dileğiyle..." şeklinde noktalamıştı.
TAKİPÇİLERİNİ UYARMIŞTI
Cem Yılmaz, ayrıca son dönemde, kendisi, ağabeyi Can Yılmaz ve yakın dostu Zafer Algöz'ün adını kullanarak, telefon üzerinden dolandırıcılık yapan kişiler olduğunu duyurmuştu.
Twitter hesabından açıklama yapan ünlü komedyen, "Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp, 'Kardeş merhaba. Ben Cem Yılmaz'ım!' Yok işte 'Ben ağabeyiyim', 'Zafer ağabeyin selamı var' gibi 'Kartımın PIN'ini unuttum', 'Az sonra bizim yeğen gelecek. 1700 lira veriver' gibi dolandırıcılıklar duyuyorum. Şimdi çaresizliği anlıyorum da... Yahu 'Ben Cem, hemen 1500 IBAN'ıma atıver'e inanana artık ne diyeyim? Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj, DM (Özel mesaj) vs. itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu..." sözleriyle takipçilerini uyarmıştı.
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