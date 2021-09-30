Cem Yılmaz: Anlaştığımız saatte buluştuk!

TAKİPÇİLERİNİ UYARMIŞTI

Cem Yılmaz, son dönemde, kendisi, ağabeyi Can Yılmaz ve yakın dostu Zafer Algöz'ün adını kullanarak, telefon üzerinden dolandırıcılık yapan kişiler olduğunu duyurmuştu.

"İTİBAR ETMEYİN!"

witter hesabından açıklama yapan ünlü komedyen, "Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp, 'Kardeş merhaba. Ben Cem Yılmaz'ım!' Yok işte 'Ben ağabeyiyim', 'Zafer ağabeyin selamı var' gibi 'Kartımın PIN'ini unuttum', 'Az sonra bizim yeğen gelecek. 1700 lira veriver' gibi dolandırıcılıklar duyuyorum. Şimdi çaresizliği anlıyorum da... Yahu 'Ben Cem, hemen 1500 IBAN'ıma atıver'e inanana artık ne diyeyim? Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj, DM (Özel mesaj) vs. itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu..." sözleriyle takipçilerini uyarmıştı.