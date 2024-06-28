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        Haberler Magazin Cem Yılmaz tatil sezonunu açtı - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz tatil sezonunu açtı

        Cem Yılmaz önceki gün Bodrum'da klasik otomobiliyle görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:24
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          Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Cem Yılmaz, Bodrum'da görüntülendi.

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          Önceki gün Türkbükü'nde klasik otomobiliyle objektiflere yansıyan komedyen, aracına yakıt aldığı sırada, motor yağı ve silecek suyu da ilave ettirdi.

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          Akaryakıt istasyonu çıkışı eczaneye de uğrayan Cem Yılmaz'ın neşeli olduğu görüldü.

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