Cem Yılmaz tatil sezonunu açtı
Cem Yılmaz önceki gün Bodrum'da klasik otomobiliyle görüntülendi
Giriş: 28.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:24
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Cem Yılmaz, Bodrum'da görüntülendi.
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Önceki gün Türkbükü'nde klasik otomobiliyle objektiflere yansıyan komedyen, aracına yakıt aldığı sırada, motor yağı ve silecek suyu da ilave ettirdi.
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Akaryakıt istasyonu çıkışı eczaneye de uğrayan Cem Yılmaz'ın neşeli olduğu görüldü.
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