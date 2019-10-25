Cem Yılmaz, 2 Arada ve Kaçamak’tan oluşan Karakomik Filmler ile izleyici karşısına çıktı.

Yılmaz’a sosyal medyadan yeni filmleri ile ilgili birçok yorum geldi.

Ünlü komdyen ise gelen yorumlara Twitter hesabından ironik bir yanıt verdi:

"Son bir ay içinde bağlı olmadığım örgüt, çete, dış mihrak bırakmadılar :) Küçük adamın büyük resmi görme merakı bu çağın en faydasız hastalığı bence :)) Mihrakıııııım diyereeeeeek sanaaaaa yüzzzz vurduuuuum... gönlünüüüün dalındaaaa bir yuvaaaaa kurduuuuum"