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Cem Yılmaz: Son bir ay içinde bağlı olmadığım örgüt, çete, dış mihrak bırakmadılar

Karakomik Filmler ile izleyicilerin karşısına çıkan Cem Yılmaz, son dönemde kendisi hakkında yapılan yorumlara kendi üslubuyla cevap verdi

25.10.2019 - 12:03 | Güncelleme: Magazin
Cem Yılmaz

Cem Yılmaz, 2 Arada ve Kaçamak’tan oluşan Karakomik Filmler ile izleyici karşısına çıktı.

Yılmaz’a sosyal medyadan yeni filmleri ile ilgili birçok yorum geldi.

Ünlü komdyen ise gelen yorumlara Twitter hesabından ironik bir yanıt verdi:

"Son bir ay içinde bağlı olmadığım örgüt, çete, dış mihrak bırakmadılar :)  Küçük adamın büyük resmi görme merakı bu çağın en faydasız hastalığı bence :)) Mihrakıııııım diyereeeeeek sanaaaaa yüzzzz vurduuuuum... gönlünüüüün dalındaaaa bir yuvaaaaa kurduuuuum"

 

 

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  • Emir Hakkani_23404552262433822019-10-25 12:22:57Sanatçının partisi takımı olmaz olursa tuttuğun parti veya takımın mensuplarına sanatını icra edersin bu gerçek.
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