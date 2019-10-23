23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler'in Eskişehir'deki gösteriminde sevenleriyle bir araya gelirken sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi; "Eskişehir, bizim mesleğimize çok insan yetiştirmiş, kültür ve sanata çok katkısı olan, hem ilgi gösterip hem de tüketebilen çok önemli bir kent. Ben aşağı yukarı ömrümün yarısından fazlasını mesleğimle geçirdim. Elbette ki, Türkiye'deki mizah çıtasında söz sahibi olan sizlersiniz. Bunu sosyal medyadaki çeşitli uygulamalardan takip ediyorum. Elbette çıta yüksek, bizim yakalamamız kolay bir şey değil" dedi.
Hayatı boyunca sokakta kimseden kötü bir yorum almadığını söyleyen Cem Yılmaz, sanal ortamda yapılan eleştirilere üzüldüğünü şu sözleriyle dile getirdi; "Sahneye 1995'te çıkmaya başladım, 1996'da bir köşe yazısında 'Cem Yılmaz bitmiş' diye bir şey okudum. Büyük bir ihtimal biletleri kastetmiş. Güzel şeyler üretenlerin macerası, sokakta rastladığım kadarıyla söyleyeyim, samimi söylüyorum; bu kadar sevilmek çok az insana nasip olur. Hayatım boyunca hiç sokakta birinin beni görüp de 'Senden nefret ediyorum' dediğini duymadım. Ama sanal bir şekilde, ne zaman bir filmimiz çıksa bizi çok üzüyorlar. Evet, bunu size şikayet ediyorum, sine-i millete dönmek istiyorum."
Cem Yılmaz, filmin komik olmadığına dair yapılan eleştirilere de şu şekilde cevap verdi; "Bazı filmlerim komiktir, bazıları değildir. İzleyicinin bana üzerine bu kadar çalıştıktan sonra hatırlatması zoruma gidiyor. 'Ağabey film komik değil' diyor, zaten ben filmi komik yazmamışım."
Eskişehir'den sonra 'Karakomik'in başrol oyuncuları Zafer Algöz, Can Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Cem Davran, Cemre Ebuzziya, Nilperi Şahinkaya, Umut Kurt, Alişan Uğur ile birlikte İzmir'e giden Cem Yılmaz, binlerce hayranının yer aldığı söyleşide İzmir'in gönlünde çok ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek "İzmir Canımız. Yavaş yavaş İzmirli oluyoruz" dedi. Yılmaz, ilk kez iki farklı türde, iki ayrı filmini sinemaseverlerin beğenisine sunduklarını da belirterek "Türk seyircisine güveniyoruz" dedi.
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