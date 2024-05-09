Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Yılmaz sahneyi terk etti - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz sahneyi terk etti

        Cem Yılmaz'ın gösterisinde iki seyirci taşkınlık çıkardı. Seyircilerin bu davranışı karşısında sinirlenen ünlü komedyen, sahneyi terk etti. Yılmaz, taşkınlık yapan seyircilerin salondan çıkarılmasından sonra sahneye dönerek gösterisini tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 18:29 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cem Yılmaz sahneyi terk etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cem Yılmaz, İstanbul'daki gösterisinde sahneyi terk etti.

        Salondaki bir seyirci, yaşananları sosyal medya hesabından şöyle anlattı: Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın, Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Kadın, yüksek sesle devamlı olarak "Evet, ben de", "Aynen ben" gibi bağırarak konuşuyordu. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem; "Bu iş şova döndü" diyerek salonu terk edip kulise gitti.

        Cem Yılmaz, taşkınlık yapan seyircilerin salondan çıkarılmasından sonra sahneye dönerek gösterisini tamamladı.

        REKLAM
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        ÖNERİLEN VİDEO
        #cem yılmaz

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Zuhal'i kazaen vuran polise 5 yıl hapis cezası
        Zuhal'i kazaen vuran polise 5 yıl hapis cezası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Sahillerde karavan işgali
        Sahillerde karavan işgali
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Kısa omurgalı köpeğin dokunaklı hikayesi!
        Kısa omurgalı köpeğin dokunaklı hikayesi!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa