Cem Yılmaz ile Necla Karahalil ayrıldı
Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile olan ilişkisi, iki ay önce ortaya çıkmıştı. Beraberlik uzun sürmedi. Yılmaz ile Karahalil ayrıldı
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Cem Yılmaz, yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuluyor. İki ay önce Yılmaz'ın pilates ve yemek videolarıyla tanınan dijital içerik üreticisi Necla Karahalil ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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Cem Yılmaz, yeni birlikteliğinin duyulmasının ardından Necla Karahalil'in memleketi Tekirdağ'da giderek sevgilisine jest yapmıştı.
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Cem Yılmaz ile Necla Karahalil, Tekirdağ sokaklarında Habertürk tarafından el ele görüntülenmişti.
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Fakat Cem Yılmaz'ın bu birlikteliği de uzun soluklu olmadı. Yılmaz ile Karahalil birlikteliği sona erdi.
Cem Yılmaz ile Necla Karahalil, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.
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AŞKLARI BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Öte yandan Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda "O kaddaaaar" notuyla gizemli bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü komedyenin yayımladığı fotoğrafta, yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısı görünen bir kadın vardı. Bu kişinin kim olduğu ise merak konusu olmuştu.
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Fotoğraftaki gizemli topuklu ayakkabının sahibi kendi kendi sosyal medya hesabından yayımladığı aynı fotoğrafla ortaya çıkmıştı. Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisinin Necla Karahalil olduğu gözler önüne serilmişti.
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Necla Karahalil, paylaşımına; "Şubat gibi Şubat... Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı. Sevgiyle nicelerine, oley" notunu düşmüştü. Sevgilisinin bu sözlerine kayıtsız kalmayan Cem Yılmaz da fotoğrafa kalp emojisi koymuştu.
Necla Karahalil, yeni bir paylaşımda bulunarak; "Aşk üzerine söylenen hiçbir şeye inanmayın. Gidin yaşayın" demişti.
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Zafer Algöz, mart ayında annesi Güner Algöz 83 yaşında hayata veda etmişti. Cem Yılmaz da yakın arkadaşını bu zor gününde yalnız bırakmamış ve cenaze töreninde yanında bulunmuştu. Yılmaz, cenazeye sevgilisi Necla Karahalil ile katılmıştı.