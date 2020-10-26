Cem Yılmaz: Ne olur yapmayın!





Cem Yılmaz yaptığı çağrıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan cevap geldiğini bildirmişti. Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'den şu ifadelere yer vermişti:



Sayın Sağlık Bakanımız bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni cok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok tesekkür ediyorum. Doktorlarımız,hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileri yle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz. Umudum bu.