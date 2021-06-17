KORONAVİRÜS AŞISI OLDU

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmaya başlayacağını duyurmasının ardından pek çok ünlü isim soluğu hastanelerde almıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da aşısını yaptırmıştı.

"SAĞLIK PERSONELİNE CAN FEDA"

Yılmaz, aşı olduktan sonra sosyal medya hesabından bir fotoğrafla birlikte, "Aşımızı olduk. Herkes olsun. Benim toplu aşı oldu biraz ama olsun. Sağlık personeline can feda" mesajını paylaşmıştı.