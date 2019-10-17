Mahsun Kırmızıgül galaya eşi Ece Binay ile birlikte katıldı. Cem Yılmaz’a başarılar dileyen Kırmızıgül, “Bu yılın başında bu film vizyona girecekti. Ocak ayında Şubat ayında Şahan girdi, Mart ayında bizim 'Mucize'miz girecekti ama ertelemek zorunda kaldık. Sevgili Cem’e ve ekibine başarılar diliyorum. İki filmin bir arada olması farklı” dedi. Filmlerden zarar ettiği için 13 yıl sonra müziğe geri döneceği haberlerine Mahsun Kırmızıgül, “Benim filmlerimin hepsi çok iş yaptı. Yılın en çok sevilen, yılın en çok izlenen filmleri oldu. Sadece son filmin 750 bin yaptı. Filmlerden zarar etmedim. Filmleri çekerken maddi anlamda bir kaygı yaşamıyorum. Kaygım olsa film çekmez sahnede olurdum” dedi.