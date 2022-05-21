Kemal'den 'Erşan Kuneri' duyurusu

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Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği, Netflix'in yeni dizisi 'Erşan Kuneri', geçtiğimiz günlerde izleyicisiyle buluştu. Ünlü komedyenin Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal, 'Erşan Kuneri' ile alakalı konuştu.

KEMAL'DEN 'KAMU SPOTU'

Kemal Yılmaz, "18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin çünkü küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir bilinç altına ama İngilizce izlemenizi tercih ederim. Ben İngilizce izledim, bir problem görmedim." dedi.

Cem Yılmaz da o anları sosyal medya hesabından, "Kamu spotu... notuyla yayınladı.

BABASIYLA KIRMIZI HALIDA

Yılmaz'ı dizinin galasında kırmızı halıda oğlu Kemal de yalnız bırakmamıştı. 9 yaşındaki Kemal, babasıyla objektif karşısına geçmişti. Ünlü komedyenin heyecanına ortak olan Kemal'in neşeli halleri de dikkatlerden kaçmamıştı.