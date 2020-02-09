"SERENAY'A DALIP GİDİYORUM"

Yılmaz geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Sarıkaya ile ilgili sürpriz bir açıklama yapmıştı.



İbrahim Selim’e konuk olan Cem Yılmaz’a 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' diye sorulunca, “Mesela Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona o stalk mu oluyor” diye cevap vermişti.



(Stalk, gizlice takip etmek manasında kullanılıyor.)