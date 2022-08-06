Baba-oğul baş başa

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Kısa süre alışveriş merkezinde dolaşan ünlü komedyen Cem Yılmaz, spor ürünleri satan bir mağazadan alışveriş yaptı. Yılmaz, ardından oğlu Kemal ile birlikte diğer katları da gezmeyi ihmal etmedi.

Cem Yılmaz, gün sonu vale noktasındaki aracını teslim alıp, AVM'den ayrıldı.