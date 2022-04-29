"BU KONUYU HEP SİZİNLE KONUŞMAK İSTİYORDUM!"

Yaz tatili planı yapmadığını ifade eden Yılmaz'a muhabirler, "Ahu Hanım ile olan nafaka davanız için neler söylemek istersiniz?" sorusunu da yöneltti.

Ünlü komedyen, "Aaa bu konuyu da hep sizinle konuşmak istiyordum zaten!" diyerek, güldü. Cem Yılmaz, ardından aracına binerek, hızla oradan ayrıldı.