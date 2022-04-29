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Cem Yılmaz'dan 'Ahu Yağtu' sorularına yanıt! Magazin haberleri

Cem Yılmaz'dan 'Ahu Yağtu' sorularına yanıt!

Basın mensupları önceki akşam Etiler'de görüntülenen Cem Yılmaz'a, "Eski eşiniz Ahu Hanım ile olan nafaka davanız hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusunu yöneltti. Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü komedyen, "Aaa bu konuyu da hep sizinle konuşmak istiyordum zaten!" diyerek, gülümsedi

29.04.2022 - 07:51 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Komedyen Cem Yılmaz (49) ve oyuncu Zafer Algöz (60), önceki akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Yılmaz, kendilerini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti.

    Bir hayli keyifli olduğu görülen Cem Yılmaz, "Program sonrası Zafer ağabey ile birlikte çorbacıya geldik." ifadelerini kullandı.

  • "BU KONUYU HEP SİZİNLE KONUŞMAK İSTİYORDUM!"

    Yaz tatili planı yapmadığını ifade eden Yılmaz'a muhabirler, "Ahu Hanım ile olan nafaka davanız için neler söylemek istersiniz?" sorusunu da yöneltti.

    Ünlü komedyen, "Aaa bu konuyu da hep sizinle konuşmak istiyordum zaten!" diyerek, güldü. Cem Yılmaz, ardından aracına binerek, hızla oradan ayrıldı.

  • "DAVA HALA DEVAM EDİYOR"

    Yağtu da daha önce gazetecilerin eski eşi Cem Yılmaz ile ilgili sorularına yanıt vermişti. Komedyenle 'nafaka' davasının hala sürdüğünü ifade eden ünlü isim, otomobiline binerek, oradan uzaklaşmıştı.

  • DOLAR DEĞİL, TL İLE ÖDEMEK İSTEDİ

    Öte yandan Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp, 40 bin TL olmasını talep etmişti. Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil, Türk lirası olarak ödemek istemişti. Mahkeme de ünlü komedyenin talebini kısmen kabul ederek, 70 bin TL nafaka ödemesine karar vermişti.

    MAHKEMEYE BAŞVURDU

    Cem Yılmaz, 2013 yılında dolar 1,90 iken 19 bin TL nafaka ödüyordu. Yılmaz, yıllar içerisinde artan döviz kuruyla 145 bin TL'ye yükselince mahkemeye başvurarak, indirim istemişti.

  • ANLAŞMALI BOŞANMIŞLARDI

    Yağtu ile Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirmişti. Ünlü komedyen, eşine boşanırken 500 bin dolar tazminat ödemişti. Yılmaz, ayrıca Ahu Yağtu'ya üç gayrimenkul de vermişti.

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