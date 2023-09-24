Cem Karaca'nın davalık filmini çekimlerine başlandı
Cem Karaca'nın hayatını sinemaya taşımaya hazırlanan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin çekimlerine başlandı. Karaca'nın eşi eşi İlkim Karaca, filmin çekilmemesi için mahkemeye başvurmuştu
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Cem Karaca’nın hayatını sinemaya taşımaya hazırlanan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin çekimlerine başlandı. Yüksel Aksu’nun yönettiği, İsmail Hacıoğlu’nun Cem Karaca’yı canlandırdığı filmde diğer başrolleri Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel paylaşıyor.
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Cem Karaca’nın hayatını anlatan filmin çekimlerine sanatçının doğup büyüdüğü İstanbul Bakırköy’de başlandı. Setin ilk gününde semt halkının oyunculara ilgisi bir hayli büyüktü.
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Yüksel Aksu
Fikri Harika Prodüksiyon ile Aytaç Medya Yapım'ın yapımcısı olduğu “Cem Karaca’nın Gözyaşları”nın danışmanlığını Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca yaparken senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme aldı.
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Filmde; Fikret Kuşkan’ı baba 'Mehmet Karaca', Yasemin Yalçın’ı ise anne 'Toto Karaca'yı canlandırıyor. Cem Karaca'nın 2001 - 2004 arasında evli olduğu eşi İlkim Karaca, filmin çekilmemesi için mahkemeye başvurmuştu.