Bu kez Cem Karaca'nın hayatı mahkemelik

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Yine bir biyografi filmi, yine bir dava...

Cem Karaca'nın hayatından kesitlerin sunulacağı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" çekim aşmasına geldi. "Cem Karaca'nın Gözyaşları'nı Yüksel Aksu yönetirken sanatçıyı İsmail Hacıoğlu canlandırıyor. Ne var ki Cem Karaca'nın 2001'den hayatını kaybettiği 2004'e kadar olan süreçte evli olduğu eşi İlkim Karaca, filmin çekilmemesi için mahkemeye başvurdu.

Cem Karaca, hayatını 8 Şubat 2004'te kaybetti.

Filmin yapımcıları Fikri Harika Prodüksiyon ile Aytaç Medya, bunun üzerine bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklama şöyle; "Yapım şirketleri olarak, usta sanatçı Cem Karaca’nın hayatını anısına yakışır bir şekilde sinemaya aktarmak, sanatçının hafızalarda yer eden şarkılarıyla birlikte hayatının, gelecek kuşaklara sinemanın benzersiz gücüyle de anlatılmasını sağlamak için çok önemsediğimiz bir yola çıktık. Filmimiz Cem Karaca’nın çocukluğundan başlayıp sürgün yıllarında vatandaşlıktan çıkartılmasının ardından 1987'de Türkiye’ye kesin dönüş yaptığı dönemi kapsamaktadır.

Bu süreçte Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca, filmimize danışman olarak katkı sağlamakta, bütün arşivini birinci elden bizimle paylaşmakta ve en başından beri destek olmaktadır.

Filmimizin merhum sanatçı Cem Karaca’nın anısına yakışır şekilde çekilmesi, vizyon tarihinde Cem Karaca hayranları ve sanatseverlerle buluşması için çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir.

Cem Karaca’nın hayatının beyazperdeye aktarmak üzere çalışmalarımıza başlamadan önce gerekli izinler alınmış olup tüm yasal süreçler tamamlanmıştır. Ek olarak, filmde çok özel bir yere sahip olan, belleklerde iz bırakan unutulmaz Cem Karaca şarkılarıyla ilgili de izinler alınmıştır. Filme konu olan tarihler; dava açarak çekimlerin durdurulması için süreç başlatan İlkim Karaca’nın, Cem Karaca’nın hayatında olmadığı hatta Cem Karaca ile tanışmadığı süreci kapsamaktadır.