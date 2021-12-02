Uzun bir süredir ekranlara uzak kalan Cem Davran, katıldığı bir programda yıllar önce yaşanan Hande Ataizi Sevda Demirel tartışması ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu...
"O PROGRAM CANLI DEĞİLDİ"
Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına konuk olan Cem Davran, 'İki Kere Kiki' isimli programın canlı olmadığını ve kavganın yaşandığı bölümün banttan yayınlandığını söyledi:
"Hande Ataizi ile yaptığımız 'İki Kere Kiki' programını ben yazdım. Bunun adı yanlış yazıldı o yüzden öyle kaldı. Aslında 'İki Kere İki' idi. O zamanlar ben şov yapıyordum.
Şov karakterlerinin kıyafeti vardı. Sevda Demirel'in olduğu program canlı değildi. Ama o zamanlar Magazin kameraları program kayıtlarına girebiliyordu.
CEM DAVRAN KİMDİR?
Cem Davran, 3 Mart 1964 yılında İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.
1976 yılında Türkbank Çocuk Tiyatrosu bünyesinde sanat hayatına adım atan Cem Davran, 1977 yılında sınavları kazanarak İstanbul Şehir Tiyatrosu'na çocuk oyuncu olarak girmiş, 1980'de ise henüz 16 yaşında iken profesyonel oyuncu kadrosuna dahil edilmiştir.
Cem Davran üç yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda yönetim kurulu üyeliği ve genel sanat yönetmeni yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Daha sonra dört yıl Dormen Tiyatrosu'nda, üç yıl da Tiyatro İstanbul'da konuk oyuncu olarak yer almıştır.
Cem Davran çeşitli okullarda tiyatro dersleri vermiş, Yıldız Üniversitesi Oyuncularını kurmuş ve yönetmiştir. 1996 yılında Gazeteciden Dost, 1997 yılında ise Yeni Baştan adlı oyunlarda Avni Dilligil Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştur.
Cem Davran 1990 yılında Hilal Davran ile evlenmiştir, bu evliliğinden Ali ve Hürcan isimlerinde 2 oğlu vardır.
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