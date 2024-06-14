Cem Davran, gençlere sitem etti

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60 yaşındaki ünlü oyuncu Cem Davran, sosyal medya hesabından duyarsız gençlere sitem etti.

Cem Davran sitemini; "Dün bir uçtan bir uca Marmaray, metro kullanarak dolaştım, işlerimi hallettim. Çok kalabalıktı, bu normal ama gençlerin yaşlılara tavrına çok üzüldüm. Dibinde ayakta epeyce yaşlı bir hanımefendi duruyor, telefonla oynama ya da başka numaralarla görmezden geliyorlar. Ailede öğretilir bunlar" şeklinde dile getirdi.

Fotoğraflar: Instagram